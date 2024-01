Caso Epstein: documenti desecretati portano alla luce uno scandalo senza precedenti che coinvolge i vertici della élite mondiale

Il caso dello scandalo Epstein, che ha scosso il mondo della politica, dell’economia e dello spettacolo, è tornato alla ribalta dopo la divulgazione di nuovi documenti giudiziari che contengono oltre 150 nomi di persone legate alla vicenda. Tra questi, ci sono alcuni personaggi di alto profilo, come il principe della casa reale inglese Andrea, l’ex presidente USA Bill Clinton, Michael Jackson, David Copperfield e altri. Ma chi era Jeffrey Epstein e di cosa era accusato? E quali sono le rivelazioni e i misteri che emergono dai nuovi documenti?

Chi era Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein era un ex finanziere e “filantropo” americano accusato di aver abusato sessualmente di decine di ragazze minorenni, alcune delle quali reclutate tramite una rete di complici. Epstein era noto per i suoi rapporti con personaggi influenti, tra cui politici, imprenditori e celebrità. Possedeva diverse proprietà di lusso, tra cui una villa a Palm Beach, un ranch nel New Mexico, un appartamento a Manhattan e un’isola privata nelle Isole Vergini. Nel 2008, Epstein si era dichiarato colpevole di aver sollecitato una minorenne a scopo di prostituzione e aveva scontato 13 mesi di carcere in una prigione della Florida, con la possibilità di uscire per sei giorni alla settimana per lavorare. Nel 2019, Epstein era stato nuovamente arrestato con l’accusa di traffico sessuale di minorenni, dopo che il Miami Herald aveva pubblicato una serie di inchieste che avevano riaperto il caso. Il 10 agosto 2019, Epstein fu trovato morto nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di New York, in quello che fu ufficialmente dichiarato un suicidio per impiccagione. Tuttavia, la sua morte sollevò molti dubbi e sospetti, dato che Epstein era considerato un testimone chiave per far luce sui suoi presunti complici e clienti.

Chi è Ghislaine Maxwell?

Ghislaine Maxwell è la ex – nonchè braccio destro – di Epstein. La Maxwell è stata accusata di aver adescato e manipolato minorenni perché fossero sessualmente abusate da Epstein e da altri uomini potenti. Maxwell è stata arrestata il 2 luglio 2020 nel New Hampshire e trasferita in una prigione federale di New York, dove è in attesa di processo. Il 28 giugno 2022, Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere per sei capi d’accusa, tra cui cospirazione per il traffico sessuale di minorenni, trasporto di minorenni a scopo di attività sessuali illecite e spergiuro. Maxwell ha sempre negato le accuse e ha fatto appello contro la sentenza.

Cosa contengono i nuovi documenti?

I nuovi documenti sono stati resi pubblici il 4 gennaio 2024, dopo che una giudice federale ha stabilito che non c’era alcuna ragione legale per mantenerli segreti. Si tratta di circa 250 documenti, di cui sono stati diffusi i primi 40, che riguardano una causa civile intentata da Virginia Giuffre, una delle vittime di Epstein, contro Maxwell. Giuffre sostiene di essere stata costretta da Maxwell a fare sesso con Epstein e con altri uomini famosi, tra cui il principe Andrea, quando era minorenne. Il principe Andrea ha sempre negato le accuse e ha raggiunto un accordo extragiudiziale con Giuffre il 2 gennaio 2024. I documenti contengono estratti di deposizioni, mozioni e i nomi delle persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, sia come testimoni che come vittime. Tra i nomi ci sono quelli di alcuni amici di Epstein, come l’ex presidente Bill Clinton, il cantante Michael Jackson e il mago David Copperfield. Altri documenti sono attesi nelle prossime settimane.

Quali sono le rivelazioni e i misteri che emergono dai nuovi documenti?

I nuovi documenti offrono uno sguardo più approfondito sulle dinamiche e le testimonianze che ruotano attorno al caso Epstein. E sollevano anche alcuni misteri e interrogativi che restano irrisolti:

– Chi sono le altre persone coinvolte nel caso Epstein, sia come complici che come clienti? Ci sono altri nomi illustri che verranno rivelati nei prossimi documenti?

– Come è morto davvero Epstein? Si è trattato di un suicidio o di un omicidio? Chi ha interesse a eliminare Epstein e a insabbiare il caso?

– Cosa contengono i video e le foto che Epstein avrebbe registrato e conservato nelle sue proprietà? Dove sono finiti questi materiali? Chi li ha in possesso e cosa ne farà?

Il caso Epstein è ancora lontano dall’essere chiuso e continua a generare scandali, polemiche e misteri. Molti aspetti rimangono oscuri e molti colpevoli rimangono impuniti. Solo una vera e propria indagine giudiziaria potrebbe fare giustizia per le vittime e per l’opinione pubblica.

Intanto, finalmente anche i media mainstream italiani sembrano iniziare a “degnarsi” di dare spazio alla vicenda.