Simposio di tricologia al Cosmofarma Exhibition di Bologna

È in programma per la mattinata di sabato 6 maggio (precisamente alle ore 10.30) il Simposio di Tricologia che si terrà nel corso di Cosmofarma 2017 (5-7 maggio, Fiera di Bologna), con il patrocinio di Federmarma e in collaborazione con Cosmetica Italia.

Rivolto ai medici dermatologi e ai farmacisti, il simposio di tricologia è organizzato in collaborazione con Fabio Rinaldi, dermatologo e presidente dell’IHRF, l’International Hair Research Foundation. L’argomento è di grande rilevanza per la farmacia, uno dei canali in cui più frequentemente si acquistano prodotti per la cura del cuoio capelluto e dei capelli e si chiede un consiglio qualificato.

Bioscalin®, quest’anno, è main sponsor del simposio di Tricologia tenuto dal prof. Fabio Rinaldi, in occasione di Cosmofarma, evento che si terrà a Bologna dal 5 al 7 maggio 2017, ed è candidato al premio “Innovation & Research Award 2017”, proprio per il rivoluzionario prodotto Signal Revolution.

In occasione dell’evento Bioscalin® avrà uno stand dove ospiterà, nel pomeriggio di sabato 6 maggio, il prof. Rinaldi.

Nel corso del Simposio di tricologia verranno analizzati quattro casi clinici di patologie dei capelli e del cuoi capelluto, per analizzare le cause e individuare il trattamenti. Il professor Rinaldi, con un team di 6 specialisti, Stefano Bugliaro (IHRF), Roberto Lanzi (Università Vita-Salute San Raffaele), Luigi Rodella (Università degli Studi di Brescia), Mariangela Rucco (Biologa Nutrizionista) ed Elisabetta Sorbellini (Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia) faranno il punto su come individuare disturbi e patologie tricologighe attraverso l’analisi del capello in farmacia.

Bioscalin®, brand della casa farmaceutica Giuliani, è leader in Italia del mercato anticaduta. Ogni esigenza relativa alla cura dei capelli, sia degli uomini sia delle donne, può essere trattata con successo grazie a tecnologie innovative, la cui efficacia viene testata con studi clinici effettuati sotto rigoroso controllo dermatologico. Bioscalin® nasce nel 1991 e in oltre 25 anni ha ampliato la propria gamma di prodotti per rispondere in modo sempre più specifico alle diverse esigenze. Nel 2017, inoltre, Bioscalin® lancia un prodotto con l’esclusivo concentrato brevettato S-R che agisce con un nuovo meccanismo di azione, ossia la stimolazione dei recettori sensoriali, che danno al capello il segnale di crescita: è Signal Revolution, prodotto topico ad azione intensiva, rinforzante e ridensificante, un modo nuovo di concepire i trattamenti anticaduta.