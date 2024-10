La Germania pensa alla fine dell’austerità: l’euro alla fine del suo ciclo

(articolo di Cesare Sacchetti – La Cruna dell’Ago 11/10/2024)

Alla fine sembra che dalle parti di Berlino la rigidità, o ottusità dovremmo dire, di un tempo inizi ad essere messa da parte.

Il cancelliere Scholz, uno dei più impalpabili che sia siano visti in Germania negli ultimi 35 anni, pare che stia iniziando a pensare ad una fine dell’austerità e ad aumentare quella spesa pubblica che è stata per molti anni bloccata in nome del falso dogma del pareggio di bilancio.

La Germania era famosa, o meglio famigerata, per esprimere politici della scuola di Schauble, già ministro delle Finanze sotto il governo Merkel, eclissatasi dopo la fine della sua carriera politica, che veniva chiamato anche dalla stampa liberale europea come un “falco”, ovvero quel tipo di uomo di governo che non voleva deviare dalla dottrina ordo-liberale dell’austerità e che rifiutava fermamente qualsiasi ipotesi di una unione fiscale europea, la quale avrebbe portato a ridistribuire verso il Sud l’enorme surplus commerciale che i tedeschi avevano accumulato grazie ad una moneta costruita su misura per loro, l’euro.

Anni fa, qualche economista solitario aveva provato ad avvertire la Germania che tale politica sarebbe alla fine stato un harakiri, poiché se il principio dell’euro è quello di gonfiare le esportazioni tedesche attraverso un cambio artificialmente svalutato, va da sé che deve sempre esserci qualcuno che dall’altra parte importa quelle merci, e se i Paesi europei che comprano quei prodotti vengono soffocati a loro volta dall’austerità alla fine il cane morde la sua coda.

A Berlino si sono rifiutati di prendere in considerazione quella che sarebbe stata una inevitabile conclusione della storia della moneta unica, ma ciò fa parte a nostro modo di vedere di quella miopia protestante nella quale di logica e lungimiranza ce n’è molto poca, e dove c’è piuttosto sempre la volontà di schiacciare economicamente il proprio avversario, anche poi a costo di spararsi inevitabilmente sui piedi.

Si potrebbe dire che siamo giunti ormai all’epilogo di una storia iniziata molti e molti anni fa, quando già il conte Kalergi, il padre “spirituale” dell’Unione europea, chiese al noto esponente della scuola austriaca, Von Hayek, di preparare un progetto per una moneta unica europea, che sarebbe dovuta essere una moneta anomala, atipica, diversa da tutte le altre monete che si erano viste da quando l’uomo decise di utilizzare al posto del baratto una unità di conto.

L’euro è anomalo in quanto esso non è una moneta di Stato poiché a decidere la sua emissione è una banca centrale, la BCE, che non è controllata direttamente dagli Stati europei e che decide per suo conto quanta moneta emettere senza che gli Stati possano avere voce in capitolo al riguardo.

L’euro è servito sostanzialmente a raggiungere lo scopo primigenio che gli ambienti finanziari che sostennero il conte Kalergi, quali i banchieri Rothschild e Warburg, si erano prefissi già 100 anni orsono, ovvero quello di rendere gli Stati nazionali delle entità depotenziate nelle mani del capitale privato transnazionale, e non si poteva arrivare a tale obiettivo senza prima togliere agli stessi Stati la capacità di emettere moneta.

Lo Stato è passato di conseguenza da creatore del denaro a questuante dei mercati e delle banche che gli prestano la liquidità di cui ha bisogno in cambio della cessione di risorse strategiche nazionali quali le varie partecipazioni statali oppure, nel caso dei Paesi che dispongono di vasti giacimenti di materie prime, le varie risorse petrolifere e minerarie.

Il neoliberismo può veramente paragonarsi ad una metastasi. Penetra nelle viscere di una nazione e spolpa qualsiasi cosa trovi, fino a quando ha lasciato dietro di sé dei deserti economici nei quali la disoccupazione è predominante e nei quali la povertà diviene la consequenziale condizione di questo processo di depauperamento.

Si guardi proprio all’Italia. Questa nazione pur non disponendo di vasti giacimenti di materie prime aveva una posizione invidiabile.

Attraverso la sua moneta, lira, è stata in grado di costruire uno dei più grossi gruppi industriali al mondo, l’IRI.

Le eccellenze italiane dominavano il settore dell’auto e tra gli anni’70 e ’80, l’Italia aveva la più forte industria automobilistica europea, prima che Gianni Agnelli pensò bene di ucciderla pur di accontentare i suoi amici del club di Roma che volevano spolpare questo Paese, in modo così da fare un ulteriore ed enorme balzo verso il tanto desiderato Nuovo Ordine Mondiale.

Non poteva esserci alcun governo mondiale, e non poteva esserci nessuna Unione europea, uno dei vari perni della sfumata governance mondiale, senza prima far entrare l’Italia in questa gabbia, poiché questo Paese, al di là di quello che pensano alcuni stolti auto razzisti, è fondamentale per gli equilibri europei e mondiali.

L’inizio dell’omicidio economico dell’Italia

Così si è assistito a quella lunga e infame carrellata di tradimenti che ha contraddistinto la storia d’Italia negli ultimi quattro decenni, e il primo passo per uccidere quell’economia mista e lo stato imprenditore che avevano fatto la fortuna di questo Paese era senz’altro quello di iniziare a iniettare nelle vene sane del Paese il veleno del neoliberismo che si insinua subito nella banca d’Italia.

A palazzo Koch nel 1981 c’era uno dei personaggi che qualcuno ha definito correttamente “sicari dell’economia” e si tratta di Carlo Azeglio Ciampi, sempre stato in odore di massoneria per tutta la sua carriera da funzionario di Bankitalia e anche negli anni successivi quando salì al Colle.

Al Tesoro invece c’era un altro personaggio che nessuno da queste parti rimpiange, ovvero quel Beniamino Andreatta che in quegli anni era molto attivo per far credere che la lira fosse una moneta “impresentabile” della quale occorreva liberarsi, non certo però per fare gli interessi del Paese, ma quelli dei “grandi” centri del potere sovranazionale bancario che volevano far perdere la sovranità monetaria all’Italia e trasformarla così da Stato in grado di creare moneta a colonia ridotta ad elemosinare.

I due, di loro sponte, e senza alcuna autorità parlamentare, decisero arbitrariamente di separare la banca d’Italia dal controllo del ministero del Tesoro, privando così il governo della facoltà di monetizzare il debito, ovvero di far comprare a Bankitalia i titoli di Stato che il governo emetteva a bassi tassi di interesse.

Nasce così il famigerato divorzio tra Tesoro e Bankitalia, e l’arbitro dei tassi di interesse divenne da quel preciso istante il mercato, e da quel momento in poi, lo ricorderanno bene gli italiani che vissero quegli anni, i tassi salirono alle stelle e iniziò la finanziariazzione dell’economia, laddove gli investimenti finanziari iniziarono a diventare sempre più predominanti a tutto danno invece dell’economia reale che iniziò a diventare sempre più marginale.

Non appena i due di fatto tolsero al governo il controllo della banca d’Italia attraverso un semplice carteggio, e di fatto arrogandosi illegalmente la potestà legislativa del Parlamento, giunse negli anni a venire un altro sicario dell’economia, quale Romano Prodi, che venne nominato presidente dell’IRI e che si diede da fare per attuare la prima grande vendita dello SME, il comparto alimentare a disposizione dello Stato, nel quale c’erano Buitoni, Alemagna, Motta, e tanti altri grandi marchi che il “buon” Prodi stava svendendo per due lire al famigerato ingegner De Benedetti che riuscì in quegli anni a scampare miracolosamente ad una condanna per la bancarotta del banco Ambrosiano, presieduto dal massone Roberto Calvi