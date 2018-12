COME RUBANO AI POVERI PER DARE AI RICCHI – Valerio Malvezzi

Valerio Malvezzi, professore di pianificazione finanziaria, parla di un “piano di occupazione delle banche italiane”, perché “non siamo affatto in crisi, ma in un cambiamento deliberato e pianificato di sistema economico, studiato a tavolino per indebitare il sistema privato e per polarizzare il sistema bancario sulla finanza al fine ultimo, chiaro e semplice, di trasferire la ricchezza dai poveri ai ricchi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...