Basta con secchio e scopa, ora ci sono i robot lavapavimenti

A nessuno piace lavare i pavimenti. Dai secchi pieni di acqua sporca, alle fibre antigieniche dei mocio, si tratta di un lavoro intensivo che ha un disperato bisogno di un “aggiornamento”. Per fortuna, i robot lavapavimenti sono qui per semplificarti la vita. Tutto quello che devi fare è riempire il serbatoio, premere start e lasciare che facciano il lavoro al posto tuo. Alcuni di essi possono essere controllati dal telefono o con la voce, mentre altri addirittura raddoppiano e funzionano anche come aspirapolvere robot. Ecco alcuni consigli per acquistare il miglior robot lavapavimenti 2018.

Ibrido oppure no?

Generalmente i robot lavapavimenti sono accomunati da certe caratteristiche. Sono dotati di serbatoi da riempire di acqua e/o soluzione detergente e panni in microfibra che strofinano i pavimenti e raccolgono lo sporco. Sono inoltre dotati di sensori che li aiutano a navigare autonomamente attorno ai tuoi mobili.

I robot in genere sono disponibili in due versioni: monouso o ibrido. I mop monouso, non possono aspirare i pavimenti. Tuttavia, possono eseguire una pulizia a secco per liberare l’area prima che inizino a lavare.

Gli ibridi, come ci si potrebbe aspettare, possono lavare e aspirare. In genere hanno delle clip per i panni in microfibra, che vengono bagnati manualmente con acqua o una soluzione, prima di metterli in giro per casa.

Questi modelli ibridi sono in genere più costosi, ma hanno anche maggiori probabilità di avere funzioni come il controllo delle app tramite telefono, il controllo vocale tramite Assistant e persino l’interattività con altri dispositivi domestici intelligenti.

Il punto principale dei robot lavapavimenti, è lasciare che facciano il lavoro per te. Dover intervenire abbatte il loro reale scopo. A tal fine, è necessario capire se il robot è in grado di gestire diversi tipi di pavimento, come piastrelle e legno con la stessa facilità di un aspirapolvere 2000w. Controlliamo anche se è in grado di evitare di impigliarsi i tessuti come tappeti e moquette, o se è dotato di periferiche come pareti virtuali (o controllo app) per semplificare il lavoro.

Anche la durata della batteria è importante. Questo aspetto aiuterà a determinare quale robot dovresti scegliere in base alle dimensioni della tua casa. Più a lungo dura la batteria, meglio è per le case più grandi. Consideriamo che la durata della batteria di 60 minuti sia sufficiente per gli appartamenti di dimensioni medie e le abitazioni a un piano, sebbene idealmente ci piacerebbe vedere risultati più vicini ai 90 minuti. Per testare la durata della batteria, bisogna caricare completamente il robot prima di eseguire un ciclo di pulizia.

la programmazione è un altro fattore da prendere in considerazione. La maggior parte comporta il modo di ricarica del robot, la programmazione dell’ora di pulizia e il riempimento dei serbatoi dell’acqua. Ovviamente, vuoi che questi processi siano il più semplici possibile, altrimenti non compreresti un robot per svolgere le tue faccende. E mentre non tutti i robot sono dotati del controllo tramite app, i modelli ibridi spesso lo sono.