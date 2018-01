La Gran Bretagna mai così in salute: crolla la disoccupazione

L’addio all’Unione europea non sembra proprio far tremare l’economia britannica e la cura di Theresa May sembra funzionare. Il tasso di disoccupazione del Regno Unito è sceso al 4,3% nel terzo trimestre del 2017, dato confermato per il mese di ottobre. Ma la vera notizia l’ha sussurrata un uomo della Bank of England che solo una manciata di giorni fa ha detto che le previsioni per il futuro sono rosee: il tasso di disoccupazione potrebbe presto scendere sotto l’asticella del 4%. Cosa che non avviene dal gennaio del 1975. http://www.truenumbers.it/disoccupazione-del-regno-unito/

