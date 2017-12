Figuracce Mondiali

L’Italia era tra le 208 nazionali di calcio partecipanti alle selezioni, ma non è riuscita ad entrare tra i primi 32 paesi che manderanno le proprie squadre ai Mondiali di Mosca del 2018. Apriti cielo. Ma governanti, politici, sindacalisti e giornalisti non dovrebbero prestare più attenzione ad altre selezioni in cui la figuraccia dell’Italia è molto più grave e drammatica ?

di Fernando Rossi

Ad esempio, l’Italia è fuori da selezioni/classifiche dei migliori 32 paesi del mondo ben più importanti e rivelatrici delle condizioni di vita di un popolo:

1. Cinquantaduesima (52), su 180 paesi analizzati, nella libertà di informazione, nonostante la classifica sia generosamente redatta dalla associazione Reporter Senza Frontiere (della sorosiana galassia ‘san frontieres’), considerata una costola della finanza globalizzatrice, tanto da essere persino esclusa dal SMSI, Summit mondiale sulla società dell’informazione ; (https://www.ilfattoquotidiano.it/…/liberta-di-stam…/2654224/)

2. Ventunesima (21), ma su soli 30 paesi studiati, come migliori in cui nascere ( http://www.linkiesta.it/…/la-classifica-dei-migliori…/11341/ )

3. Centocinquantaseiesima (156) su 181 Paesi nel Mondo per efficienza della Giustizia (http://www.ilsole24ore.com/…/cassazione-inaugurazione-anno-… )

4. Sessantesima (60) su 176 nazioni esaminate per la diffusione della corruzione (https://www.money.it/Rapporto-Transparency-2015-l )

5. Tra i paesi del mondo con il peggior rapporto tra reddito medio e costo della vita (http://www.vita.it/…/la-mappa-dei-paesi-in-cui-la-v…/129043/ )

6. Cinquantesima (50) , su 144 paesi, per divario tra uomini e donne ( http://www.lastampa.it/…/la-classifica-dei-paes…/pagina.html)

(http://www3.weforum.org/d…/GGGR16/WEF_GGGR16_Full_Report.pdf)

Ma non tutte le classifiche ci vedono tra i paesi peggiori, ad esempio siamo tra i primi 10 per … TASSAZIONE (http://www.smartweek.it/paesi-le-tasse-piu-alte-al-mondo…/2/) … e primi nella graduatoria dei paesi che investono meno sull’ istruzione (http://www.corriereuniv.it/…/ocse-italia-fanalino-di-coda-…/), poi ci sono le morti per inquinamento, e non pensate solo alla Campania (terra dei fuochi), Sardegna (poligoni militari), Puglia ( IlvaTaranto), tra le aree più inquinate del mondo c’è la Pianura Padana ( https://www.wired.it/…/…/09/28/dati-inquinamento-oms-italia/).

Penso quindi che gli italiani non sotto ipnosi mediatica, avrebbero diritto a ministri, partiti, TG e talk show, che parlassero del perché siamo in questa situazione e come uscirne… quanto ai mondiali di calcio mi dispiace per l’Italia, ma guardando le partite, ogni volta parteggerò per il paese meno inquinato dalla grande finanza globalizzatrice. http://coscienzeinrete.net/politica/item/3066-figuracce-mondiali