Vivere una vita normale e serena anche con la stomia

Diverse patologie o eventi traumatici possono provocare la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico che comporti il confezionamento di una stomia: tumore al colon, alla vescica o al retto, morbo di Chron, ferite da armi da taglio e da fuoco, incidenti stradali, per citare solo alcune tra le cause più comuni. Il chirurgo, in fase operatoria, determinerà un’apertura sull’addome, che può essere temporanea o definitiva, necessaria a consentire la fuoriuscita degli effluenti.

Ci si riferisce comunemente a tre principali tipi di stomia: Colostomia, Ileostomia, Urostomia, ciascuno dei quali prevede sistemi di raccolta progettati specificamente per andare incontro alle esigenze dei diversi pazienti.

Le persone stomizzate non sono limitate nelle attività della vita quotidiana: possono tornare a fare sport, viaggiare, avere una vita di coppia piena e completa, semplicemente adottando alcune accortezze e attenzioni nella gestione della stomia. Le persone stomizzate possono oggi beneficiare di servizi e sistemi che vanno incontro alle loro specifiche esigenze.

