Mentana (Nomen Omen) e le balle sui vaccini

(Fabio Di Matteo ) Vista la pioggia di messaggi che mi chiedono dove trovare la mia lettera-risposta al post di Enrico Mentana, il quale raccontava che coi vaccini va tutto “liscio come l’olio”, e che si è persa tra i commenti dei suoi post, la riporto qui. Vista anche la richiesta massiva di estensione delle fonti, aggiungo link di approfondimento facilitatori. Scusate se non accetto le richieste di amicizia ma vorrei continuare a usare il profilo privato per tale scopo.

Gentile Dott. Mentana,

non permetto al Ministro di prendermi in giro, figuriamoci se lo permetto a Lei.

Ecco i dati UFFICIALI che smentiscono ogni punto del suo post:

1) che i vaccini causino danni anche gravi lo hanno stabilito (solo in USA) 4.150 richieste di risarcimento con oltre 2.100 sentenze passate in giudicato, per oltre 3,7 MILIARDI di dollari di risarcimento. https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/data/

1.2) che i vaccini causino autismo lo dichiara lo studio della GLAXO (produttore stesso dei vaccini), contenente dati in merito alla sicurezza che poi non sono stati riversati nei foglietti illustrativi. Purtroppo, tra gli eventi avversi indovini un po’ cosa c’è? Fonti: https://www.youtube.com/watch?v=nOACGGlxzd4 “Vaccine cause autism, says corrupted drug company”

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/28/vaccino-esavalente-documento-riservato-glaxo-cita-lautismo/1238942/

Fonte sentenza italiana

http://www.globalresearch.ca/u-s-media-blackout-italian-courts-rule-vaccines-cause-autism/5430940

1.3) che i vaccini causino autismo lo dichiara il foglietto illustrativo dello stesso vaccino del trivalente Tripedia: “Adverse events reported during post-approval use of Tripedia vaccine include idiopathic thrombocytopenic purpura, SIDS, anaphylactic reaction, cellulitis, autism, convulsion/grand mal convulsion, encephalopathy, hypotonia, neuropathy, somnolence and apnea. Events were included in this list because of the seriousness or frequency of reporting. Because these events are reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequencies.”

Foglietto illustrativo del vaccino tripedia pag 11 https://www.vaccineshoppe.com/assets/pdf/tripedia.pdf http://www.naturalnews.com/files/FDA-Tripedia.pdf

Lo traduca, Mentana, Lei che fa giornalismo e si informa da fonti ufficiali. E’ agghiacciante, sia nella lista di reazioni (che include ovviamente l’autismo e la MORTE DEL BAMBINO – SIDS), che per le terrificanti considerazioni finali “siccome questi eventi avversi sono stati segnalati spontaneamente dalla popolazione, non sappiamo quanti siano”, alla faccia dei test clinici d’obbligo secondo protocolli scientifici ecc…

Studio che allinea con regressione lineare (“regression” del titolo, non sta per regressione della patologia) le vaccinazioni siano correlate con la Infant Mortility Rate (frequenza di morte infantile). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

1.4) aggiunta post-lettera delle ulteriori ricerche che stiamo portando avanti su fonti come PubMed. Interessantissimo studio che correla vaccino e autismo, fonte PUBMED. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535 Lista di 137 studi che correlano vaccini e autismo pubblicati in gran parte su PUBMED. https://www.scribd.com/doc/220807175/137-Research-Papers-Supporting-the-Vaccine-Autism-Link

2) i vaccini contengono formaldeide. Mi spiace doverla contraddire, ma la formaldeide c’è. Quanta ve ne sia, sembra non sia dato saperlo. Lei dice che non c’è, così come lo dice l’articolo dell’ISS che nega in modo ASSOLUTO la presenza di formaldeide. Ne prendo uno a caso, che Lei probabilmente neanche conosce. L’esavalente Infanrix hexa. Il bugiardino ufficiale dice che non si deve somministrare agli allergici alla formaldeide, e che il medicinale “può” contenere formaldeide.

http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

Lei, in quanto giornalista, dovrebbe chiedersi come mai questi della Glaxo dicono che “può contenere formaldeide”. Lei dovrebbe chiedere loro, in qualità di giornalista di inchiesta (se lo fosse davvero): “ragazzi della Glaxo, il vostro prodotto, la contiene, o non la contiene questa formaldeide, visto che dal 2016 è stata tolta da ogni prodotto domestico o alimentare in quanto CANCEROGENA CERTA?” Fonti https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/formaldehyde https://www.cdc.gov/nceh/drywall/docs/whatyoushouldknowaboutformaldehyde.pdf

Poi, certamente, come dice qualcuno, la formaldeide è in altre parti dell’ecosistema chimico in cui viviamo (ma essendo cancerogena la stanno rimuovendo da ogni prodotto già da gennaio 2016). Questa affermazione, ripetuta a pappagallo, è come dire che “siccome rubano tutti, rubo anche io”.

3) riveda la frase su test e esami sulla predizione degli eventi avversi, perché suona veramente come una supercazzola. Davvero, Lei l’ha capita?

4) Lei, giornalista, afferma che il calo delle coperture vaccinali ha fatto tornare il morbillo. Il caso Mongolia (uno dei tanti) parla chiaro sulla non validità dell’immunità di gregge e del raggiungimento del 95% dei vaccinati: paese dichiarato infatti “morbillo free” dalla OMS nel 2014, registra 50.000 casi di morbillo nel 2015-6 nonostante il 99,9% di copertura vaccinale. (Fonte OMS) http://www.wpro.who.int/mongolia/mediacentre/releases/20160505-measles-outbreak-faqs/en/

La stampa internazionale riporta spesso 50.000 casi in due anni (2015-2016) ma fidiamoci di quello che dice OMS con accertati 23.888 solo nel 2016.

4.2) a tal proposito, Lei lo sa che la polio è data per eradicata dalla OMS? Lei lo sa che quest’anno ci sono stati più casi di polio dovuta al virus da vaccino (32 casi con 17 paralisi infantili), che casi di polio vera da virus selvaggio (6 casi con 0 paralisi infantili)? Lo sa che quando con il vaiolo, si è giunti a questo paradosso, si è smesso di vaccinare e la malattia è scomparsa per sempre? (FONTE OMS – sito web Polioeradication.org, alla voce POLIO “polio today”)

4.3) C’è un problema di morbillo? Vaccinassero per il morbillo. Troppi pochi soldi per ripagare le farmaceutiche?

5) la sicurezza dei vaccini che lei tanto decanta trova falle imponenti nei bugiardini stessi e nel sistema di applicazione dei vaccini che Lei e la Lorenzin ritenete “impeccabile”.

La sicurezza dell’esavalente non è stata MAI TESTATA su bambini di età superiore ai 36 mesi e oggi lo si vuole inoculare a bambini di età da 0 a 16 anni. (Fonte bugiardino Infarix Hexa, già linkato sopra).

Trivalente e quadrivalente dichiarano che il vaccino NON DEVE ASSOLUTAMENTE essere inoculato in soggetti allergici ai composti. Fonte:

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000200_038200_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3

Lei e la Lorenzin, avete previsto un piano di test pre-vaccinali sulle allergie a tutti i composti del vaccino, tra cui, ancora una volta, il cancerogeno formaldeide?

Non mi sembra. Questo è una dimenticanza seria. Sembra che Lei abbia perso tempo a riscrivere in bella appunti che Le ha fornito qualcuno, e non abbia dedicato neanche il tempo di un caffé ad approfondire le evidenze scientifiche e le contraddizioni del decreto e della pratica vaccinale prevista dal governo (governo che afferma che non c’è alcuna emergenza tramite Gentiloni, e poi afferma il giorno dopo, tramite Lorenzin, che siamo in epidemia).

6) Lei lo sa che l’immunità generata dal vaccino del morbillo dura solo pochi anni, mentre quella derivata dall’acquisizione della malattia vera e propria, dura a vita? Lo sa che l’immunità da virus naturale genera anticorpi veri che possono essere passati dalla mamma ai figli tramite allattamento, mentre gli anticorpi farlocchi da vaccino, non vengono trasmessi in alcun modo? (fonte OMS e PUBMED) Lei lo sa che da foglietti illustrativi, i bambini vaccinati con MPR devono stare 6 settimane assolutamente lontani da qualsiasi soggetto debole, o donne gravide, poiché portatori del virus vivo e che devono stare lontano da tutti i bambini non ancora vaccinati? Perché questo decreto non prevede la quarantena per i bambini vaccinati che diventano pericolosi untori per 6 settimane? Secondo Lei, è una questione trascurabile? (Fonte dati Infanrix Hexa, Varivax, NIH, Pubmed, JAMA ecc…) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8886155

“Children with naturally acquired immunity had significantly higher titres than children with vaccine-induced immunity titres” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8147093

7) relativamente al mercurio e alluminio, davvero vuole raccontarci che i microscopi elettronici tedeschi e italiani siano tarati peggio di quello che Lei, NON POSSIEDE? Per quanto ancora, di fronte a problemi di sicurezza evidenti, Lei giornalista, anziché chiedere conto al governo, o recarsi da Stefano Montanari, ripete a pappagallo quello che Le impongono di dire?

E se l’alluminio non è nei vaccini, come Lei e ISS affermate, come mai il governo US cita a più riprese la presenza di alluminio? https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/adjuvants.html

E perché la maggior parte degli studi pubmed che correlano o analizzano vaccini ed autismo, sono incentrati sull’analisi degli effetti dell’alluminio e altri metalli presenti nei vaccini?

8) aggiungiamo un po’ di punti alla sua scarna lista.

Lei, giornalista, ha chiesto al ministro come mai abbia dovuto mentire (in due dirette TV) sui 270 bambini morti a Londra, e rivelatisi poi ZERO sul sito sanità UK?

Lei, giornalista, ha chiesto al ministro come mai abbia dovuto mentire dicendo che i nostri vecchi si ammalano di tetano per mancanza di immunità di gregge, quando il tetano non si trasmette da uomo a uomo? Fonte https://www.youtube.com/watch?v=BPkQwDg28W8

Lei, giornalista, ha chiesto al ministro come mai dice che l’obiettivo di questo decreto è “raggiungere il 95% di copertura per innescare l’effetto gregge”, quando le vaccinazioni obbligatorie copriranno solo il 15,8% della popolazione (la popolazione 0-16 anni)? Il ministro ha risposto che “non ci sono i soldi per vaccinare tutti”. Lei non si accorge che il ministro spende 1 miliardo di euro per portare il 90% di 16% al 95% del 16%? Se sa fare due conti, Lei, giornalista, può capire che passeremo dal 15,8% al 16,2%. Una grande presa per il sedere a spesa degli italiani. Questi sono gli scienziati che dicono che la velocità della luce non si decide per alzata di mano? Questi stessi che fanno matematica creativa?

Lei, giornalista, si è chiesto come mai da un giorno all’altro la meningite sia stata tolta dal piano vaccinale? L’abbiamo debellata da un giorno all’altro?

Lei, giornalista, ha mai chiesto al ministro di radiare dall’albo fornitori del Ministero della Salute, l’azienda GLAXO, che si è resa colpevole di crimini contro l’umanità e di episodi di corruzione a livello GLOBALE (tra cui morte di 14 bambini per sperimentazione illecita di vaccini su bambini estratti da ceti poveri e falsificazione delle autorizzazioni dei genitori)? (Fonte: https://elpais.com/sociedad/2012/01/02/actualidad/1325540703_389125.html e ogni altro quotidiano mondiale)

Lei si chiede come mai i pediatri sono pagati a cottimo sulle vaccinazioni?

Lei si chiede come mai Carlo Rienzi (CODACONS) afferma che nel presente piano vaccinale sia stato scritto dall’80% da persone che sono stati o sono ancora in rapporti finanziari con le aziende farmaceutiche?

Non lo vede, Lei, giornalista, il conflitto di interessi?

Lei non si chiede come mai, esistono sentenze in Italia che certificano danni da vaccino, autismo compreso, da 20 anni a questa parte? Una delle fonti: http://www.repubblica.it/salute/medicina/2014/11/25/news/il_tribunale_bimbo_autistico_per_colpa_del_vaccino-101357013/

Lei, non si chiede, come mai, AIFA abbia rilasciato i dati sulle reazioni avverse a seguito di un esposto al tribunale di Torino e non li abbia resi pubblici anno dopo anno sul proprio sito?

“Anche perché questo documento è in realtà la replica dell’AIFA a una precisa e circostanziale richiesta della procura di Torino”

Fonte: https://codacons.it/vaccini-svelati-documenti-aifa-sulle-reazioni-avverse/

Lei, non si chiede come mai, tali dati, abbiano sbugiardato Villani, Ricciardi, Piero Angela, Burioni e tutti i soldati del ministro che hanno affermato, con fare ossessivo, che le reazioni avverse erano 1 su 2 milioni, quando AIFA le porta a 21.500 circa in tre anni? Fonte: https://codacons.it/vaccini-svelati-documenti-aifa-sulle-reazioni-avverse/ http://www.informasalus.it/it/articoli/documento-riservato-aifa.php

Lei, non si chiede come mai, soggetti come Villani, presidente della Società Italiana Pediatria, dica che non c’è alcun conflitto di interesse se la GLAXO e le altre farmaceutiche finanziano a suon di centinaia di migliaia di euro le associazioni pediatriche o di medici di base ecc… SIP compresa? Fonte: https://youtu.be/Y0-M4ItaZkQ

Lei, non si chiede come mai debbano essere semplici cittadini a fare queste domande a un ministro nominato da un governo che si è insediato grazie ad una legge elettorale dichiarata illegittima dalla consulta costituzionale?

In ultimo, una domanda: quando si dimette? Grazie e buon lavoro.

Autore: Fabio Di Matteo 20 luglio alle ore 15:50

Fonte: https://www.facebook.com/dimafab77/posts/10213388761498604