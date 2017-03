I Grandi Mercanti del Web ora vogliono setacciare gli utenti

(coscienzeinrete.net)

Se carico filmati erotici su YouTube mi chiudono l’account, se li carico su Youporn posso fare milioni di visionamenti. Se pubblicizzo medicine che possono avere effetti dannosi è OK, se informo sulla relazione tra vaccini e casi di autismo fuorvio l’opinione pubblica. Se insulto il Capo dello Stato su una pagina Facebook che ho aperto in Italia rischio sanzioni e galera, se lo faccio da una pagina aperta in un’altra nazione deregolata non mi succede niente.

C’è qualcosa che non va. Gli estensori del DDL Gambaro non se ne rendono conto? Strano!

Nessuno può ancora pensare che noi siamo qui a discutere questioni risolvibili con leggi nazionali. Credo che siate d’accordo.

La libertà e il controllo nel web, le norme che dovrebbero regolarlo, i grandi soggetti che lo hanno costruito e lo animano… e così via, sono a ogni effetto QUESTIONI e SOGGETTI GLOBALI, quindi è meglio alzare il punto di vista dell’osservatore, il più in alto possibile, per cercare di avere una visione d’insieme di un fenomeno molto esteso, molto dinamico e complesso.

di Glauco Benigni (Conferenza “REGOLAMENTAZIONE DELL’ONLINE – NO A PROPOSTE LIBERTICIDE”

Intervento di Glauco Benigni presso SALA ISMA/SENATO – 2 MARZO 2017)

Alle Nazioni Unite, per esempio, sin dal 1995 si pose la questione delle norme nel web. Dieci anni dopo – a seguito del debutto di YouTube, nel 2005, e poi di Facebook – una delle Agenzie ONU, la International Telecommunications Union di Ginevra, cominciò a convocare tutti i Soggetti interessati agli IGF – “Forum sulla Governance di Internet“. Proprio ieri si sono avviate le prime consultazioni dell’IGF 2017 a Ginevra e i lavori, in questo momento, sono in corso. Quali sono le aspettative e i risultati dopo 12 anni di incontri? Scarsi. Perché? Per tanti motivi.

La materia è in costante progresso, coinvolge centinaia di Trattati Internazionali e contrappone gli interessi dei Governi (e dei Militari) a quelli dei Mercanti e a quelli dei Popoli. I mercanti non amano il metodo di voto dell’ONU dominato dalla presenza dei Governi, quindi rallentano e impediscono le decisioni in nome della libertà di commercio e della frenetica innovazione tecnologica e hanno fatto adottare all’assemblea il sistema multi stake holder. Questo modello di misurazione delle volontà riconosce agli stake holders, ovvero i portatori di interessi, pari peso e dignità. Chi sono gli stake holders? Governi, Aziende (sia Commerciali che Tecnologiche), Accademie e la Società Civile. Quindi quando si tratta di decidere rispetto alla governance di Internet, un Governo ha pari peso e dignità di una multinazionale. È così. Al tavolo è chiamata ad esprimersi anche la società civile, ma le sue rappresentanze non hanno fondi è spesso sono organizzate in grandi sigle internazionali che vivono ufficialmente di donazioni, ma in realtà sono interlocutori senza voce mossi da lobbisti occulti.

Risultato? A parte qualche modifica dell’ICANN – l’anagrafe planetaria del web, voluta dal Ministero del Commercio USA, che attribuisce Nomi e Domini – ciò che si è ottenuto in 12 anni è stato solo il mantenimento e l’esaltazione del dialogo. Un risultato apprezzabile – dicono i liberisti – che ha consentito alla Rete di crescere, espandersi e di non spezzarzi in N. tronconi : una rete cinese, una araba, una occidentale e così via. È così!

Lo stato del dibattito è molto alto e vivace durante gli IGF ma non si arriva a nulla se non a fotografare ciò che i Giganti del Web modificano incessantemente a loro vantaggio. In sostanza la rete (di TUTTI) è nelle salde mani di pochi, cosiddetti Over the Top, che ne fanno ciò che vogliono. È strano che i firmatari del DDL Gambaro non lo sappiano.

Passiamo all’Europa. Nel nostro continente le istituzioni preposte alla creazione di regole per il web, sono apparse molto distratte, che strano, e hanno tollerato l’insediamento dei Giganti in territori fiscalmente agevolati e deregolati quali l’Irlanda e il Lussemburgo. fino ad accorgersi recentemente che:

1) i Giganti Over the Top, guarda caso, tutti originati in USA, non pagano in Europa le tasse che dovrebbero. Secondo Forbes, nel 2016, si tratterebbe di cifre comprese tra 50 e 70 MLD di Euro/anno sottratti al fisco da quegli stessi soggetti ai quali qualcuno vuole affidare il controllo delle fake news in rete. Strano anche questo.

2) L’Europa si è accorta anche che la rete può essere la sede di attività losche e violente. In qualche anno si è passati dall’indignazione per gli schiaffoni in classe filmati e caricati su YouTube, alla scoperta del traffico di organi nel c.d. deep web e dei siti che organizzano stragi. A quel punto le istituzioni europee hanno cercato di correre ai ripari ma non risulta che ci sia alle viste un testo di norme condivisibile da tutti gli Stati membri, pertanto ogni Governo locale sta agendo in modo autonomo e diverso dagli altri. La vicenda del DDL Gambaro si inscrive in questa scena. Poco più di un mese fa, il 25 gennaio 2017, l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, un organismo internazionale privo di poteri e che non ha niente a che fare con il Consiglio Europeo, ha approvato il rapporto “Media online e giornalismo: sfide e responsabilità”, presentato dalla Sen. Gambaro.

Obiettivo: promuovere la disciplina dell’informazione online come avviene per quella offline, usando gli strumenti già a disposizione negli ordinamenti giuridici nazionali…, e consentendo ai Giganti dele Web l’uso di selettori software (algoritmi) per “rimuovere i contenuti falsi, tendenziosi, pedopornografici o violenti”.

La Senatrice è tornata a casa con questa missione e che ha fatto? Il 7 febbraio ha presentato un DDL al Senato che:

ha molto poco a che vedere con il suo Rapporto presentato al Consiglio d’Europa, in cui si disegnava una scena ben più ampia e complessa;

sembra scritto da sacerdoti della Verità di Stato;

utilizza gli ordinamenti giuridici nazionali soprattutto in chiave di repressione locale

adombra infine un sogno : la soluzione è il rilancio di un immenso Ordine dei Giornalisti disclipinati da una legge di 60 anni fa!

Il ruolo e le responsabilità dei Giganti del Web non vengono mai menzionati. Strano!

Eppure, lo sanno tutti, i maggiori players della vicenda Internet sono un drappello di Corporations targate USA. Tra queste : Google-YouTube (confluita in Alphabet), Facebook, Amazon, e-Bay, Yahoo, PayPal. Ognuno di loro, è stato ampiamente dimostrato, chi più chi meno, lavora alacremente a raccogliere Big Data e li passa poi ai pubblicitari e ai servizi segreti. Addirittura, per legge (il Patriot Act), li passa alla NSA statunitense. Queste sono le loro principali ragion d’essere.

Il loro ruolo, dopo una stagione di seduzione, di promesse di libertà di espressione e di uguaglianza e dopo la nascita dei social network, si è rivelato per quello che è: sono megastrutture “pompate nelle Borse”, grandi evasori fiscali, al servizio dei mercanti globali, alleate con alcuni Governi e in guerra con altri.

Il loro fine ultimo è, concedere visibilità in cambio della gestione e del controllo della privacy, degli spazi pubblicitari e dell’e-commerce. In pochi anni hanno mutato la vita sociale, la produzione della cultura, il commercio e hanno creato stili di vita sempre più uniformi. Grazie all’immenso fenomeno dei Contenuti Generati dagli Utenti, ai sistemi di cross selling in rete, all’impero delle carte di credito, etc… l’alleanza OTT – Mercanti, a partire dal 2009 ha prodotto enormi risultati. Tra questi è rilevante l’avvenuta sudditanza dei Media mainstream al Potere, che era già in latenza ma si è conclamata, grazie alla sottrazione di risorse pubblicitarie che sono state destinate al web. Oggi nessun Editore è ormai più indipendente, tutti vengono usati a sostegno della visione di Potere… e forse questo è anche il motivo per cui il DDL Gambaro li esclude dalle sanzioni?

E arriviamo ai Contenuti Generati dagli Utenti, i CGU (blogs, pagine FB, canali YT, etc…). Credo sia la prima volta che vengono menzionati con tale dicitura – all’art.8 – in un DDL. Le sanzioni e le pene sono pensate soprattutto per loro. Questo imponente fenomeno che coinvolge nel mondo 2 Mld di utenti solo su FB e YT, riguarda in Italia 50 milioni di accounts. E di questi il 10% è considerabile “antagonista”. Il fenomeno non è mai stato analizzato a fondo da giuristi, economisti e politici. I CGU hanno scardinato negli ultimi 12 anni alla radice la Comunicazione di Massa e quindi anche la Politica e il Costume. Ma ora si stanno rivelando un boomerang. Perché? Avendo ridotto di molto l’autorevolezza dei media tradizionali ed essendosi sostituiti ad essi in occasioni altamente strategiche grazie a testimonianze scritte e filmate imprevedibili e non controllabili, i CGU hanno consentito la misurazione di una mente collettiva tumultuosa, non conformista, populista e non riconducibile alla divisione classica Destra/sinistra. Però MOLTO REALE, attiva e determinante per l’organizzazione del consenso non solo elettorale (vedi Brexit, NO alla riforma costituzionale, Trump e il dibattito su Europa matrigna, Euro, Signoraggio bancario, debito predatorio, etc…).

Quindi il Potere cerca di correre ai ripari.

La domanda è: perchè non c’è stato il SETACCIO alle origini? Perchè non ci doveva essere. Almeno nella fase in cui gli OTT hanno usato i CGU per raggiungere alcuni obiettivi prima impensabii tra i quali la sudditanza generalizzata. Per diventare sudditi e partecipare all’orgia digitale bastava e basta un semplice “I accept”… “Io accetto le norme di Chi mi ospita”. Oggi però, su pressione di alcuni Governi e potentati gli OTT stanno cominciando a “setacciare”…. tanto gli obiettivi delle origini sono per loro stati raggiunti… i Big Data sono stati accumulati… la pubblicità ingannevole dilaga a costi minimi per gli inserzionisti…. il mainstream è asservito, centinaia di milioni di umani vengono veicolati all’acquisto di merci e servizi di massa, globalizzati e inquinanti. I Mercanti hanno vinto, ora “selezionano” le truppe digitali che appaiono non ossequiose.

Accenniamo ora all’evanescente concetto di fake news, bufale, notizie vero/falso… questo tipo di comunicazione esiste da sempre (dai tempi di Nerone, dai tempi di Giordano Bruno). La novità è che la rete è un enorme amplificatore di TUTTO, quindi anche di fake news, le sue caratteristiche di velocità e ubiquità e possibile anonimità, la rendono una dimensione in cui il vero e il falso possono coincidere nello stesso spazio tempo. Questo determina aspetti politici e sociali inaspettati..

Quando il Potere planetario, organizzato nelle sue diverse aree di influenza, nonostante abbia sottratto sovranità ai governi locali, si accorge che i media al suo servizio non sono in grado di raggiungere un’organizzazione del consenso per esso soddisfacente; quando si accorge che esistono sacche quali Wikileaks e Anonimous e milioni di CGU che sono incontrollabili e destabilizzanti, il Potere Planetario si innervosisce e tira le orecchie ai Governi Locali lanciando una semplice parola d’ordine “meno libertà e più controllo”… datevi da fare ognuno sul proprio territorio. E così si mette in moto la macchina del Controllo e talvolta, come nel caso del DDL Gambaro, va fuori strada e diventa la macchina della repressione.

I firmatari tentano di addolcire la pillola con le proposte di alfabetizzazione e promozione dell’uso critico dei media online. Bene! Oltre che nelle scuole secondarie (se mai la faranno) la facessero in prima serata sulle reti RAI, visto che tanto paghiamo sempre NOI.

Ma diciamoci una verità: perchè il DDL Gambaro non menziona e reprime le bufale diffuse dalla pubblicità e dai Media mainstream? Perchè non controlla e reprime le migliaia di fake news che ogni giorno circolano in rete mascherate da suggerimenti per fare affari nelle Borse? O addirittura per salvare i risparmi di una vita, mettendoli in realtà a rischio? Queste sì che sono fake news destabilizzanti. Eccome!

Noi però non possiamo dimenticare che “la democrazia punisce i fatti compiuti mentre è la dittatura che punisce le opinioni “.

* Glauco Benigni è presidente di WAC – Web Activists Community

