Scienziati misteriosamente trovati morti dopo aver fatto importanti scoperte per curare il cancro.

La comunità medica è rimasta senza parole alla scoperta che diversi medici, in particolari oncologi, sono stati trovati morti “suicidi” ( forse apparentemente) nel corso dell’ultimo anno, poco dopo che un nuovo trattamento contro il cancro era stato da loro stessi annunciato.

Il nuovo trattamento, su cui uno di loro aveva rilasciato un video di 2 minuti (vedi sotto), comprende la proteina umana GcMAF (componente globulina macrofagi Attivazione Factor). GcMAF lavora per attivare i macrofagi già presenti all’interno del corpo umano, in grado di combattere e distruggere le cellule tumorali.

Il corpo produce GcMAF naturalmente, ma per alcune persone non è abbastanza per scongiurare la malattia, serve una somministrazione aggiuntiva della proteina – quindi con la somministrazione di questa proteina, il sistema immunitario può essere rafforzata per distruggere il cancro, senza l’utilizzo di terapie intensive, procedure invasive come la chemioterapia o le radiazioni – che il più delle volte distruggono il nostro corpo piuttosto che aiutarlo a sconfiggere il cancro.

Questa è una notizia sorprendente praticamente per tutti – tranne che per l’industria del cancro multi-miliardaria. La scoperta e l’annuncio della “forza” di GcMAF potrebbe mettere grandi industrie fuori mercato – e questo è esattamente il motivo della morte di diversi medici.

