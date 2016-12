Diventa Fantallenatore vincente con FantaMister

FantaMister è il nuovo prodotto Sisal Matchpoint presente all’interno del portafoglio online gaming del portale di gioco Sisal.it; è un gioco di abilità a torneo per meccanica e ha caratteristiche simili al popolare fantacalcio. In FantaMister l’utente compete con altri giocatori in un torneo, scegliendo la sua formazione ideale, non sforando il budget assegnatogli, predefinito ed uguale per tutti gli utenti. La formazione sarà composta da calciatori reali che possono essere scelti tra le rose delle squadre oggetto del torneo. I tornei, generalmente, considerano le partite all’interno di un’unica giornata solare o turno di campionato.

Il giocatore ogni volta che si iscrive ad un torneo può settare una formazione diversa, competere con utenti diversi su una sola giornata (solare o di campionato). Questo vantaggio importante permette all’utente di non essere legato alle proprie scelte in sede di asta precampionato, ma può strategicamente decidere il proprio 11 quando desidera.

Il gioco non considera i voti delle testate giornalistiche (usate dal fantacalcio) per questioni di soggettività, ma usa un algoritmo statistico che riflette la performance dei giocatori in campo. Il metodo di giudizio, perciò è uguale per tutti e considera le azioni fatte dai giocatori all’interno di di ogni partita (e.g. tiri, assist, palle recuperate, falli, cartellini, minuti giocati).

L’utente può decidere a quale torneo iscriversi senza alcun vincolo, sulla base delle partite presenti in ciascun torneo, della quota di partecipazione (buy-in) e della struttura premi.

Nel 1946, dal sogno e dall’intuizione di tre giornalisti sportivi, nasce Sisal, la prima azienda italiana a operare nel settore del gioco come Concessionario dello Stato.

In 70 anni di attività, Sisal ha costruito una relazione di fiducia e credibilità con i consumatori, progettando e gestendo giochi con competenza, trasparenza e sicurezza, in pieno accordo con gli standard stabiliti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS) e delle maggiori Istituzioni Internazionali in tema di Gioco Responsabile.