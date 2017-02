Come creare una piccola rendita automatica con AnaHera

Oggi presentiamo AnaHera, un progetto che ha come scopo la condivisione di informazioni e saperi per aumentare la consapevolezza e la coscienza delle persone.

Si tratta di un progetto stato studiato nei minimi dettagli per creare un’opportunità di un piccolo guadagno economico a coloro che – tramite il proprio Pc – amano condividere informazioni per il benessere di tutti e possono guadagnare condividendo il sapere.

AnaHera (che in lingua Maori significa Angelo), secondo le intenzioni del fondatore Daniele Penna, vuole essere un mezzo per aiutare le persone ad evolvere, svegliarsi, crescere e vivere sane e felici. Non si tratta di banali dichiarazioni, basti veriricare la mole di video -gratuiti – prodotti da Daniele e già presenti sul web, che aiutano persone quotidianamente e che possono essere consultati online per avere un’idea della bontà del materiale disponibile.

Il modello su cui si basa l’iniziativa è quello della formazione personale (finanza personale, alimentazione, psicologia, formazione, public speaking, economia, salute, PNL, meditazione, etc.), che prevede un livello di base gratuito, poi diversi profili con contenuti più ampi e specifici che sono invece a pagamento.

Una volta iscritti, si potrà poi creare una propria rete completamente gratuita, mediante la condivisione ed il passaparola. Il sistema, tramite link e banner di vario tipo, fa sì che chi arrivi a contatto con un contenuto da noi condiviso e si iscriva, risulti nel nostro team. Parallelamente alla crescita personale ed allo sviluppo della propria rete, chi vorrà approfondire determinate tematiche potrà poi implementare la propria istruzione tramite pacchetti mensili di vario tipo, quello base è di 10€, e che permetteranno l’accesso a materiale sempre più avanzato e di sempre maggiori tematiche.

Pensi sia una truffa? Pensi sia uno schema ponzi? Pensi sia un business piramidale? Testa tu stesso a questo link: https://www.anahera.info/mescool

Non ti costa nulla, solo 5 secondi del tuo tempo, perché non ti iscrivi?

Con la semplice iscrizione cliccando sul link qui sopra, hai accesso al network, in cui puoi scaricare i contenuti ed iscrivere persone a tua volta. Le procedure sono semplicissime, dei tutorial video di un minuto ti mostreranno tutti i procedimenti.

Non ci sono limiti di numero, questo perché chiunque si iscriva possa guadagnare più di chi lo precede. Ora il materiale è presente in italiano e in inglese, ma presto saranno disponibili anche le altre lingue principali, di modo che questi servizi siano acquistabili in tutto il mondo!





Per ringraziarti della visita c'è un regalo per te. Una speciale meditazione per "Comprendere la tua Missione e fare pace con te stesso e le tue zone d'ombra". Clicca sull'immagine che trovi qui sopra, registrati, segui le istruzioni e scarica la meditazione e tutti gli altri contenuti in regalo che abbiamo preparato per te. Ti aspettiamo!

