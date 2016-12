Lavorare sempre di più per guadagnare sempre di meno è da stupidi, tanto più che l’alternativa ci sarebbe

Dovunque ci giriamo ci troviamo davanti a persone stanche, stressate, depresse per colpa del lavoro. E i risultati in termini di benessere (tanto promessi) non so mai arrivati, nè in termini di felicità ma nemmeno in termini economici. Forse è ora di metterci in testa che il mito della crescita di cui tutti ci parlano è una fregatura e che la cosa migliore sia rallentare tutti quanti. Come dice, di seguito, il filosofo francese Serge Latouche… blasfemo fino al midollo.



Alla conferenza di Stoccolma del 1972 si disse: «Bisogna uscire dalla crescita». A quella frase l’allora presidente francese Valéry Giscard D’Estaing si oppose. Disse: «Non sarò un obiettore della crescita. Non possiamo uscire dalla crescita. Dobbiamo fare un’altra crescita». Oggi siamo allo stesso punto: per evitare di parlare di decrescita si dice «Facciamo la crescita verde!». Alla crescita, insomma, non riusciamo a rinunciare. È un dogma. Parlare di decrescita è blasfemo, perché si mette in discussione una religione. Bene, io sono un ateo della crescita, credo che la crescita sia un’illusione. E credo si debba auspicare una decrescita.