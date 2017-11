OGM sulle nostre tavole

Su 70 prodotti di largo consumo analizzati, 11 contengono organismi

geneticamente modificati, soprattutto soia e mais.



Ecco i prodotti:



Polenta istantanea Valsugana Bonomelli: contiene lo 0,02% di ogm Mon

810, non ammesso nel nostro paese.



Polenta Fioretto Agnesi: contiene lo 0,59% di Mon 810, non ammesso nel nostro paese.



Polenta Taragna marchio Sma-Auchan: contiene meno dello 0,01% di Mon 810



Farina per polenta Grandi mulini italiani: contiene lo 0,01% di Mon 810

e Bt 11. Anche il Bt 11 non e' ammesso nel nostro paese. E' stato

vietato nel 2000 per vizi nella procedura di autorizzazione.



Farina gialla di granoturco marchio GS: contiene lo 0,01% di Mon 810 e

Bt 176.



Galak Snack Nestle': contiene l'1,05 di ogm Soia Roundup Ready. La legge prevede un contenuto massimo dello 0,9% oltre il quale bisogna mettere una segnalazione in etichetta.



Lecitina di soia granulare Natura in Festa: contiene 77,11% di Soia

Roundup Ready.



Soya Baby piu' Nutricia: contiene lo 0,05% di Soia Roundup Ready.



La cotoletta Valsoia: contiene lo 0,08% di Soia Roundup Ready.



Micron-pasta senza glutine Free agiut: contiene lo 0,02% di Soia Roundup Ready.



Lecitina di soia Naturavit Germinal: contiene il 16,97% di Soia Roundup

Ready.